14:02 26 декабря 2016 0

Евгений Куйвашев уверяет, что не назначает Андрея Соболева министром не из-за недоверия ему Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил характер своих взаимоотношений с министрами возглавляемого им правительства. На пресс-конференции в понедельник, 26 декабря, журналисты поинтересовались у главы региона: «Означает ли долгий, затянутый процесс переназначения министров определенное отношение к некоторым из них?»

«Нет, конечно. Министры действительно долгое время были и. о., но это не значит, что я кому-то из них не доверяю. Никак не отражает моих взаимоотношений с ними. У меня [министр международных связей Андрей] Соболев до сих пор не назначен, но это не значит, что я ему не доверяю. Он просто учится по президентской программе», — пояснил глава региона, так и не уточнив, когда переназначит последнего министра, сохраняющего временный статус.