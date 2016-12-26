Гражданка Германии с сыном сдали ДНК, чтобы доказать отцовство уральского бизнесмена

14:40 26 декабря 2016 2

Если бизнесмен станет игнорировать суд, то решение будет принято без него Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Лариса Коч со своим 20-летним сыном Германом прилетели в Екатеринбург из Германии и сдали анализ ДНК. Таким образом женщина хочет доказать, что отцом ее ребенка является предприниматель из города Михайловск, гендиректор ЗАО «Жасмин» Александр Слесарев.

«Гражданка Германии Лариса Коч подала иск в Свердловский областной суд, требуя, чтобы Александр Слесарев признал, что является отцом ее 20-летнего сына. Женщина пояснила, что они с юношей хотят всего лишь добиться права на имя», — сообщил «URA.Ru» адвокат Андрей Кацайлиди.

Лариса с сыном приехали из Германии на Урал, чтобы установить отцовство Фото: Лариса Коч

В разговоре с «URA.Ru» Слесарев подтвердил факт знакомства с Ларисой 20 лет назад в Ялте. Правда мужчина утверждает, что женщина была проституткой и он несколько раз пользовался ее услугами за деньги.

Слесарев заявил, что отнюдь не против пройти экспертизу ДНК. То, что анализ может доказать, что он является отцом 20-летнего сына, его не пугает.

«Ну, а че такого? Допустим, и мой, — рассуждает Слесарев. — Может, у меня их не один такой».

Если отцовство подтвердится, предприниматель сомневается, что станет общаться с сыном — уж слишком много воды утекло.

«А за наследство пусть никто не переживает, завещание у меня уже написано, — подытожил бизнесмен. — Скрывать мне нечего: с первой женой я развелся, а вторая умерла еще в 99-м году. Официально у меня три сына от первого и второго браков».

Правда от слов к делу Слесарев не перешел. В назначенный судом день он не явился сдавать анализ.

«Если Слесарев не сможет предоставить суду уважительное объяснение того, почему он не пришел выполнять решение суда — сдавать анализ, то его отцовство будет признано автоматически даже в его отсутствие», — пояснил Кацайлиди.

По словам адвоката, ответчик ведет себя очень некрасиво по отношению к своей бывшей женщине и сыну. Что его затягивание дела лишь увеличивает судебные расходы. Да и для матери с сыном накладны такие поездки в Екатеринбург из Германии. В то же время Лариса с сыном утверждают, что им не нужны деньги Слесарева. Они работают на производстве и достаточно обеспечены. Парень лишь хочет восстановить справедливость и носить фамилию настоящего отца.