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14:23  26 декабря 2016 1

В мэрии Сургута — важная отставка

Дума от 29.04.15 Сургут, кочетков вадим
Вадим Кочетков уходит их мэрииФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В мэрии Сургута произошли кадровые изменения. Директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков покидает администрацию. Информацию об этом «URA.Ru» подтвердил сам Кочетков.

Он сообщил, что дорабатывает до конца недели и уходит из администрации. «Пока не могу сказать куда», — отметил глава департамента городского хозяйства. На вопрос корреспондента агентства о том, останется ли чиновник в Югре, Кочетков ответил «навряд ли».

Между тем один из источников «URA.Ru» сообщил, что чиновник может стать помощником депутата Госдумы, бывшего мэра Сургута Александра Сидорова. По словам собеседников, он будет работать в Москве.

Узнать, кто займет место директора департамента, пока не удалось.

Ранее мэрию Сургута покинул замглавы администрации Владимир Базаров, курировавший городское хозяйство. Он стал вице-губернатором Севастополя. О том, что Вадим Кочетков также уйдет в отставку, «URA.Ru» писало еще в сентябре.

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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