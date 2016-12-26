14:23 26 декабря 2016 1

Вадим Кочетков уходит их мэрии Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В мэрии Сургута произошли кадровые изменения. Директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков покидает администрацию. Информацию об этом «URA.Ru» подтвердил сам Кочетков.

Он сообщил, что дорабатывает до конца недели и уходит из администрации. «Пока не могу сказать куда», — отметил глава департамента городского хозяйства. На вопрос корреспондента агентства о том, останется ли чиновник в Югре, Кочетков ответил «навряд ли».

Между тем один из источников «URA.Ru» сообщил, что чиновник может стать помощником депутата Госдумы, бывшего мэра Сургута Александра Сидорова. По словам собеседников, он будет работать в Москве.

Узнать, кто займет место директора департамента, пока не удалось.

Ранее мэрию Сургута покинул замглавы администрации Владимир Базаров, курировавший городское хозяйство. Он стал вице-губернатором Севастополя. О том, что Вадим Кочетков также уйдет в отставку, «URA.Ru» писало еще в сентябре.