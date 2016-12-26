{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
14:34  26 декабря 2016 2

В Тюмени установили арт-объект в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. ФОТО

Первыми к монументу пришли вице-губернатор Сергей Сарычев и замгубернатора Евгений Заболотныйфото - страница Романа Рзаева "ВКонтакте"
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

В Тюмени, а понедельник, 26 декабря, был открыт арт-объект в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Первыми его посетили вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев и замгубернатора Евгений Заболотный.

«Сарычев и Заболотный скромно приехали, без людей и пафоса. Возложили цветы, помолчали, и удалились», — рассказал очевидец. Символом солидарности с родными и близкими погибших стали бумажные самолетики с вложенными в них двумя гвоздиками, которые горожане несут арт-объекту. Идея памятного знака и самолетиков родилась у «союза активных горожан и молодогвардейцев», — рассказал «URA.Ru» руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Тюменской области Роман Рзаев. «Нам очень много писали в нашу группу „ВКонтакте“, идея родилась в коллективном обсуждении. Бумажный самолетик — это символ хрупкости нашего бытия. 92 человека летели давать концерт, рассчитывали вернуться и отпраздновать Новый год, и все, их нет», — объяснил Рзаев.

Арт-объект простоит на пешеходном бульваре Тюмени до 29 декабря
фото — страница «ВКонтакте» Павла Белявского

По его словам, первые 10-15 самолетиков сделали молодогвардейцы, а дальше их стали приносить уже сами горожане, увидев символ на фотографиях в соцсетях. Памятный арт-объект изготовил за собственные деньги директор одной из тюменских рекламных фирм. Куб простоит на «нулевом километре» до четверга, 29 декабря. Во вторник, 27 декабря, куб немного отодвинут, чтобы он не оказался слишком близко от места торжественного открытия ледового городка. «Чтобы двойного смысла не возникло», — объяснил Рзаев.

Самолет Ту-154, летевший из Москвы в сирийскую Латакию, разбился неподалеку от Сочи в воскресенье, 25 декабря. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, известный благотворитель Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, журналисты и члены экипажа, всего 92 человека. Информации о выживших нет.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров