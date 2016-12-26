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26 декабря 2016
14:25  26 декабря 2016 6

Выборы никто не заметил. Россияне назвали главным событием года кризис

Международный инвестиционный форум
Россияне беспокоились из-за кризиса и допингового скандалаФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Самым значимым событием уходящего 2016 года стал кризис. Таковы данные исследования холдинга «Ромир», проведенного среди россиян.

Кризис считают самым значимым событием 2016 года 24% опрошенных россиян, еще 17% респондентов говорят о том, что год запомнился высокой инфляцией. Таким образом, делают вывод исследователи, у половины жителей страны (42%) уходящий год неразрывно ассоциировался с тяжелым экономическим положением в стране, пишет «Газета.Ru».

Важным для россиян также оказался допинговый скандал (21%) и дисквалификация спортсменов на международных соревнованиях, в том числе и на летних Олимпийских играх в Рио. Столько же жителей страны (20%) считают, что для страны важным событием остается участие России в военной операции в Сирии.

Четвертую и пятую строчки заняли возобновление связей с Турцией (4% опрошенных) и выборы в Госдуму (2%).

«Национальная служба новостей» ранее сообщала, что в ноябре доходы россиян упали на шесть процентов. Граждане, судя по данным статистики, продолжают экономить и на продуктах.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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