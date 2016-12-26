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Главные новости Свердловской области
14:44  26 декабря 2016 5

Губернатор Куйвашев уверен, что аресты в МУГИСО попахивают «прошлым веком»

Евгений Куйвашев на форуме Евразия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Глава региона уверен, что следствие во всем разберетсяФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев прокомментировал задержание очередного чиновника министерства по управлению госимуществом Свердловской области, на этот раз — курирующего размещение наружной рекламы.

«Комментировать действия правоохранительных органов не могу. Пройдет следствие и будет дана оценка всему. А чистки — ну это прошлым веком попахивает», — сказал Куйвашев. Губернатор заявил это на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 26 декабря, он отвечал на вопрос журналистов «не пора ли провести чистки в МУГИСО».

Очередное задержание чиновника Мингосимущества прошло в четверг, 22 декабря. Директора департамента рекламы Игоря Разунина сотрудники ФСБ задержали вечером в четверг, 22 декабря, прямо на рабочем месте. В кабинете чиновника обнаружили 160 тысяч рублей. Они лежали на одной из полок в шкафу, и глава департамента не сумел объяснить их происхождение. Разунин был задержан и доставлен в ИВС. В понедельник, 26 декабря, суд поместил его под домашний арест на два месяца.

Юлия Литвиненко
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