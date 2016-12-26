16:38 26 декабря 2016 28

Крушение самолета под Сочи стало серьезным испытанием для всего общества Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Россияне, которые глумятся над жертвами крушения Ту-154, должны быть строго наказаны. Такое мнение «URA.Ru» в понедельник, 26 декабря, высказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

«Трагедия с самолетом Минобороны РФ вскрыла очень опасную тенденцию в современном обществе — наличие определенного числа лиц, позволяющих себе открытое издевательство над погибшими. Речь идет о национальной трагедии. Даже представители Евросоюза и США, с которыми мы находимся в сложных политических отношениях, выразили свои соболезнования.

А те, кто живет в России, стебаются над трагедией своих соотечественников. Это ужасно! Таких лиц нужно должным образом профилактировать и наказывать в рамках действующего законодательства», — сказал Линдер.

По его мнению, спускать на тормозах подобное поведение ни в коем случае нельзя, поскольку это угрожает безопасности государства.

«Никто не может гарантировать, что в сложное для страны время они не пойдут убивать своих же соотечественников. Подобные личности и кормятся в России, и гадят здесь же. И воздействовать необходимо аналогично действиям властей США, Китая, Японии, которые в подобных ситуациях используют всю полноту своего законодательства о национальной и государственной безопасности страны», — сказал собеседник агентства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом «URA.Ru» заявил, что «действующее законодательство позволяет привлечь к ответственности людей, которые не думают головой, за разжигание человеконенавистнических настроений»

Сенатор Клинцевич обещает строгое наказание тем, кто разжигает «человеконенавистнические настроения» Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

«Уверяю вас, с отдельными людьми такое случится. Реакция будет», — сказал Клинцевич.

Журналист Аркадий Бабченко, накануне написавший на своей странице в «Фейсбуке», что у него нет «нет ни сочувствия, ни жалости» по поводу гибели пассажиров разбившегося Ту-154, в беседе с «URA.Ru» указал на то, что «у него не было никакого глумления».

«У меня нет ни злорадства, ни радости по поводу гибели этих людей. У меня есть только равнодушие — ничего более. Россия медленно, но верно движется к тому, когда в передовицах газет будут заголовки „Расстрелять, как бешеных собак!“ Не ГУЛАГ, не сталинщина, конечно. Но направление выбрано такое — массовое порицание и посадки. Они никуда не денутся», — пояснил Бабченко.

По его мнению, «мало кто может поставить себя на место матери, откапывающей своего ребенка из-под обломков в Алеппо». «Это психологически сложно. А поставить себя на место людей, летевших с концертом, как-то проще», — пояснил Бабченко.

Он считает, что просто «попал под горячую руку».

«Сейчас ко мне поступает целый вал угроз. Не исключаю, что против меня попробуют инициировать, например, уголовное дело, поскольку нужна показательная расправа», — заявил Бабченко.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой лишить российского гражданства журналистов Аркадия Бабченко и Божену Рынску за некорректные высказывания по поводу крушения Ту-154 и гибели людей. По мнению Милонова, оба должны быть высланы из России, а их имущество распродано с аукциона. Вырученные средства народный избранник предложил направить в благотворительный форд Елизаветы Глинки.

Также в настоящее время идет сбор подписей под петицией о лишении Божены Рынски гражданства и запрете ей въезда в Россию. Поводом для этого послужило злорадство журналистки в связи с гибелью в авиакатастрофе журналистов НТВ.