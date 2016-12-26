14:46 26 декабря 2016 0

Зауральцы заняли 43 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.Ru

За последний год в Зауралье объем кредитов, полученных в микрофинансовых организациях, вырос почти в три раза — с 17 млн рублей до 43 млн рублей. Об этом сообщил прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Марат Казеев на круглом столе ОНФ по работе коллекторских организаций, передает корреспондент «URA.Ru».

По словам прокурора, увеличилась и просроченная задолженность до более 5,5 млн рублей (в 2015 году «просрочка» составляла 1,5 млн рублей). «Это при том, что средняя сумма займа составляет не более 13 тыс. рублей на срок до трех месяцев», — отметил прокурор. Под высокие проценты было выдано более 97 тыс. микрозаймов. При проверке организаций были выявлены нарушения.

Депутат Курганской областной Думы Сергей Муратов также обратил внимание на высокую закредитованность жителей региона — 26%. «В Челябинской области уровень закредитованности населения 24%, в Омской -21%, в Свердловской — 20%. Учитывая уровень доходов, закредитованность зауральцев перешла за критическую точку. Отсюда и тревожный звонок по поводу многих конфликтных ситуаций с коллекторами», — уверен Сергей Муратов.

По данным УМВД по Курганской области количество жалоб на действия коллекторских фирм увеличилось. В этом году поступило 209 заявлений, сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции Сергей Семовских.

По словам полицейского, чаще жалуются на телефонные угрозы в адрес заемщика или его родственников. В ряде случаев была порча имущества (замков, дверей, стекол) и нанесение оскорбительных надписей на стены. Возбуждено три уголовных дела: одно по вымогательству в Половинском районе (у родственников должника вымогали 30 тыс. рублей по телефону), и два — по факту хулиганства. По 188 обращениям было отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава. Сложность расследования таких действий заключается в том, что зачастую коллекторы находятся за пределами региона. В Зауралье зарегистрировано только четыре фирмы, оказывающих коллекторские услуги. В целом, по оценке полицейского, деятельность коллекторов в регионе криминогенной напряженности не создает — жалоб менее 1% от общего числа заявлений.

С 1 января требования к коллекторским фирмам ужесточатся. По мнению участников дискуссии, это может привести к уходу коллекторов из региона. Пока ни одна из фирм не подавала заявление в УФССП по Курганской области на включение в Реестр.

Сергей Муратов призвал зауральцев не занимать «быстрые» деньги под «грабительский» процент, а обращаться в банки за кредитами. А руководителям предприятий предложил помогать их работникам погашать такие кредиты.