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26 декабря 2016
14:58  26 декабря 2016 4

Президента просят лишить гражданства Божену Рынску за ее слова о крушении Ту-154

Божену Рынску хотят лишить гражданства и выслать из страныФото: "Живой журнал" Божены Рынски
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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На сайте change.org стремительно набирает голоса петиция о лишении гражданства светкой львицы Божены Рынски и выдворении ее из страны. Гнев россиян она вызвала тем, что опубликовала в своих соцсетях издевательский пост о крушении Ту-154.

Петицию менее суток назад создал на сайте житель Ростова-на-Дону Сергей Пушкин. Он опубликовал часть поста светской львицы в петиции: «„Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?“ — написала Рынска. Вот за такие высказывания и ее действия [лишить Российского гражданства и выдворить за пределы страны]…», — написал Пушкин. Петиция, по его мнению, должна быть направлена президенту РФ Владимиру Путину и депутатам Госдумы.

На момент написания новости под петицией подписались около четырех тысяч человек. «Гражданин не может говорить такие гадости про свою Страну и своих сограждан в такие тяжёлые для нашей страны времена!» — считает москвич Самир Юсуфов.

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Божена Рынска поглумилась над авиакатастрофой Ту-154

«Россия ничего не потеряет без этого человека», — предполагает Тарас Мягков из Феодосии. «Я думаю, она в любой другой стране приживется, где ей хорошим иском рот заткнут», — уверена москвичка Наталья Конкина. «Это не по-человечески, просто ужасно, что среди нас есть такие люди», — считает Larisa Tsvetkova из Калуги.

Журналистка, напомним, в нецензурных выражениях поглумилась над жертвами авиакатастрофы, произошедшей в небе над Черным морем с участием Ту-154 Минобороны РФ. В качестве аргументов она приводит желание отомстить своим обидчикам от власти.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Рынску «мразью», а коллега Поклонской Виталий Милонов предложил выдворить Божену Рынску из страны. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова призвала «банить» светского обозревателя в социальных сетях во избежание гибели либеральной идеи, которая, по ее мнению, не должна ассоциироваться с живодерством.

Это далеко не первый скандал, в центре которого оказалась Божена Рынска. Как напоминает «Национальная служба новостей», в 2013 году в день выборов журналистка поделилась на своей страничке в Facebook впечатлениями о ходе голосования, где весьма нелестно высказалась о пришедшем на выборы старшем поколении. По ее мнению, «поколение дожития», как Рынска назвала пожилых людей, вносит «чудовищные, судьбоносные помехи в избирательный пейзаж» и заедает «наш век своим тупорылым голосованием».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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