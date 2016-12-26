15:06 26 декабря 2016 0

Документалка "Доктор Лиза" помогла в свое время собрать деньги в фонд "Справедливая помощь" Фото: Донецкое агентство новостей

В пермском кинотеатре «Премьер» покажут документальный фильм, посвященный главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. Вход бесплатный.

Показ состоится в понедельник, 26 декабря. Будут два сеанса — в 19.30 и 20.30. Фильм «Доктор Лиза» был снят режиссером Еленой Погребижской в 2009 году. Создатели картины получили премию «Тэфи».

«У этого фильма были цифры, которые тоже в 2-3 раза превышали цифры наши обычные в прайм. Мы собрали за время эфира 32 тысячи долларов — люди слали свои смски, это очень много, правда. И потом по следам этого фильма мы провели живой концерт, где совершенно бесплатно лучшие рок-музыканты страны выступили, и все деньги ушли в фонд доктора Лизы тоже», — рассказала на «Эхе Москвы» продюсер картины Оксана Барковская.

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154, который направлялся в Сирию, но упал в Черное море. Кроме нее, в авиакастрофе погибли члены ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить российских военных с Новым годом, а также журналисты федеральных телеканалов.