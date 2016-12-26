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26 декабря 2016
15:19  26 декабря 2016 0

Проект самого молодого журналиста «URA.Ru» признан лучшим в России

Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, бардин данил
Данил Бардин - один из самых молодых сотрудников агентстваФото: Анна Майорова © URA.Ru

Проект журналиста «URA.Ru» Данила Бардина признан лучшим в России. Лонгрид о талантливых студентах УрФУ под названием «Я — Уральский федеральный» победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» по итогам всероссийского конкурса «МедиаВолга».

«Я хочу отметить: этот успех ни в коем случае не индивидуальный, а коллективный. У нас была отличная команда талантливых журналистов, дизайнеров и программистов, в которой мне посчастливилось быть шеф-редактором. Здорово, что нам удалось сделать красивый, интересный и очень современный продукт, который по достоинству оценили не только читатели, но и профессиональное жюри», — прокомментировал победу корреспондент агентства.

В проекте рассказываются реальные истории успеха уральских студентов
Фото: Я- Уральский федеральный

В лонгриде «Я — Уральский федеральный» собраны истории успеха студентов и сотрудников вуза в учебе, науке, спорте, творчестве и инновациях. Интерактивный сайт со статьями и интервью был подготовлен к 95-летнему юбилею УрФУ.

На конкурсе «МедиаВолга», финал которого проходил в Саратовском государственном университете, проект опередил работы журналистов из Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Самары, Саранска, Белгорода, Пскова и Саратова.

Сотрудники редакции «URA.Ru» поздравляют своего коллегу с высоким признанием его профессиональных заслуг и желают дальнейших побед!

Редакция «URA.Ru»
© Служба новостей «URA.Ru»
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