16:02 26 декабря 2016 1

Соцсети бывают смертельно опасны. Особенно для подростков Фото: Pixabay

В Интернете снова активизировались «группы смерти». Педагоги бьют тревогу и призывают родителей к бдительности.

Как сообщает читатель «URA.Ru», родителей, у которых есть дети-подростки, призвали «просмотреть страницы своих детей в социальных сетях» и быть внимательнее к ним: «Не допускайте поздних прогулок и ночевок вне дома без вашего присмотра, не оставляйте их одних дома, не допускайте употребления спиртных напитков… ограничьте доступ в Интернет в ночное и утреннее время вплоть до изъятия телефона и отключения Интернета. Организуйте в выходные дни, каникулы совместный досуг, постоянный контроль за детьми».

«Я хочу поиграть, я жду инструкцию свыше. Кит, я немой, мир меня не услышит. Единицы бабочки, остальные все мыши. Я люблю панораму, что рисуется с крыши. Разбуди в 4:20, нарушь мой покой, не давай мне сна, зомбируй игрой. Я охотно приму дозу яда с руки, я не хочу это видеть, я хочу лишь уйти», — эти стихи сотни подростков-пользователей соцсетей оставили накануне у себя на страницах и в так называемых «китовых группах» (предлагающих подросткам некую игру, финалом которой должно стать прощание с жизнью).

Время «Ч», если судить по записям в соцсетях, должно было наступить ранним утром в понедельник, 26 декабря. Тревоги педагогов и родителей не оправдались: роста желающих свести счеты с жизнью среди подростков в правоохранительных органах не отметили.

«URA.Ru» обратилось за комментариями в следственное управление СК России по Свердловской области. Именно это ведомство занимается расследованием всех происшествий, связанных с несовершеннолетними.

Как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«Интернет может стать прекрасным местом как для обучения, так и для отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна, особенно для несформировавшихся детских умов, которые порой воспринимают информацию, размещенную в Интернете, как истину в последней инстанции. Вот несколько мыслей о том, как сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным:

—установите правила работы в Интернете для детей и будьте непреклонны;

—научите детей предпринимать следующие меры предосторожности по сохранению конфиденциальности личной информации — представляясь, следует использовать только имя или псевдоним;

—никогда нельзя сообщать номер телефона, или адрес проживания, или место учебы;

—никогда не разрешайте детям встречаться со знакомыми по Интернету без контроля со стороны взрослых;

—если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации;

—объясните детям, что их друзья по Интернету могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают;

—скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, — правда. Приучите их спрашивать вас, если они не уверены;

—контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он делает на них. Таким образом, вы сможете обезопасить ребенка от ненужных контактов и информации;

—будьте внимательны к вашим детям. Особенно во время каникул, когда дети получают большую свободу», — посоветовали в пресс-службе ведомства, добавив, что в любом случае, когда у родителей появляется подозрение или основание считать, что в отношении их ребенка совершены неправомерные действия, следует обращаться в правоохранительные органы.

Своим видением ситуации поделился с «URA.Ru» психолог, сказкотерапевт и икогенолог (консультант по благополучию семьи) Любовь Владыкина:

«Подростки постоянно находятся в состоянии нестабильности — это связано с возрастными и кризисными особенностями. Одно сообщество — детское — его уже отторгло, а второе — взрослое — не готово принять. Подросток постоянно недоволен миром, собой, качеством коммуникаций: их то слишком много — и тогда они «навязчивые», то слишком мало— и тогда «меня никто не понимает». Поэтому подросток стремится к ярким проявлениям, к эпатажу.

Подобные группы открыты. Они одновременно и крик о помощи, и возможность эпатировать общество, родителей. Подросток страшно хочет быть независимым и одновременно ужасно завидует младшим, тем, кто еще близок родителям. Его словно разрывает изнутри, и экстремальные игры — выход. Это и способ напугать родителей, и способ самовыразиться и показать свое бесстрашие. В каждом подростке живет этакий Раскольников, который постоянно доказывает себе и миру свое право».

Склонны к подобным опасным играм те подростки, чьи родители слишком заняты или неустойчивы в своих принципах Фото: Анна Майорова © URA.Ru

По мнению психолога, более склонны к подобным играм те подростки, чьи родители были слишком заняты, чтобы обращать внимание на то, что ребенок читал/смотрел/играл и обсуждать с ним это. Или родители сами неустойчивы в своих принципах, и их жизненные ценности не включают в себя трепетное отношение к любой жизни. Либо же родители считают подростковые проявления чушью и чем-то незначимым, а проблемы ребенка — пустяками и избалованностью. Кроме того, на эту игру падки будут подростки, которые живут в слишком «тепличных» условиях. Это либо гиперопека, когда есть огромное желание оторваться от «виртуальной пуповины»; либо вседозволенность, когда у подростка притупляется острота ощущений и хочется чего-то неизведанного.

«Нельзя забывать, что для ребенка и подростка, не встречавшегося ни разу с ужасом войны, смерть — пустое слово, окутанное романтическим флером. И привлекательно красивые образы стихов, ощущение удовольствия от того, что после смерти он наконец-то станет самым ценным для значимых людей, тоже могут быть толчком к подобным проявлениям. А кроме того, это еще и способ манипуляции», — говорит Любовь Владыкина.

Что делать родителям, если они заметили все признаки участия в подобных «играх»? Самое главное — принять тот факт, что ребенок играет в эту игру и это не пустяк. Это, наверное, самое трудное, потому что легче сказать: да ты идиот, только дураки играют со смертью и романтизируют ее. А затем взрослым придется отложить все свои дела, такие важные для них, и даже работу, потому что ребенок важнее. И лучше понять это сейчас, пока для него это еще только игра.

Начните прислушиваться к тому, что подросток говорит вам — это действительно ценно Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Постараться узнать подростка — значит, начать наблюдать за ним, изучать его, интересоваться им, рассказывать ему о себе и своих переживаниях этого возраста, о чувствах и желаниях, которые вас тогда охватывали (не обесценивая их, а искренне), и о том, как вы это пережили. Не стоит делать все это с фанатизмом: лучше как бы между делом, как бы в пространство, к ситуациям, к слову.

«Начните прислушиваться к тому, что ваш подросток говорит вам. Поверьте, это действительно ценно. У него нет опыта жизни и отношений, но многие вещи он видит незамутненным свежим взглядом, и в этом есть ценность, — отмечает Любовь Владыкина. — Обсудите с ним на досуге ваши чувства к нему. Не стыдитесь и не забывайте постоянно искренне повторять, что он вам важен и для вас ценен. И это не должны быть „сладкие“ рассказы о вашей бесконечной любви — никакой подросток в это не поверит. Лучше передать свою любовь через мимолетное прикосновение, через умение слушать и слышать, через слова и действия поддержки, через умение всегда держать данное слово, через четкое разделение личности ребенка и его поступков».