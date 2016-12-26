15:11 26 декабря 2016 1

Преступная группа похитила 28 тысяч тонн глинозема Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

Суд в Краснотурьинске вынес приговор обвиняемым в краже глинозема экс-депутату городской Думы Юрию Дубровицкому, помощнику депутата Алексею Новикову, экс-начальнику городского управления ЖКХ Юрию Баканину и начальнику участка отгрузки готовой продукции БАЗа Игорю Мухамеджанову. Они приговорены к срокам от 5 до 10 лет с отбыванием в колонии общего режима. Всем осужденным также назначены штрафы на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей.

Кража глинозема осуществлялась с Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в «ОК «Русал» Олега Дерипаски).

«Следствием и судом установлено, что в 2010—2013 годах, действуя в составе организованной преступной группы, подсудимые похитили более 28 тысяч тонн глинозема на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Похищаемый вагонами глинозем вывозился с территории предприятия под видом известкового порошка», — сообщили «URA.Ru» в пресс-службе СКР по Свердловской области.

География сбыта похищенного глинозема была достаточно широка: Свердловская, Московская, Новгородская, Воронежская, Кемеровская области, город Санкт-Петербург. Глинозем они продавали по ценам ниже рыночных, что обеспечивало им стабильный спрос на реализуемую продукцию».

«Суд назначил Юрию Дубовицкому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей, Юрию Баканину — 9 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, Алексею Новикову — 7 лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, Игорю Мухамеджанову — 5 лет лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Кроме того, с подсудимых солидарно в пользу потерпевшей стороны взыскан ущерб в размере свыше 345,1 млн рублей».