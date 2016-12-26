{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
22 декабря 2016
15:17  26 декабря 2016 0

В Тюмени назначен новый начальник Горздрава

Здания. Тюмень, администрация тюмени, мэрия
Новый директор департамента здравоохранения Тюмени был представлен на коллегии городской администрацииФото: Николай Бастриков © URA.Ru

В Тюмени назначен новый руководитель городского департамента здравоохранения. Им стал известный специалист по неотложной и экстренной медицинской помощи.

В понедельник, 26 декабря, на коллегии администрации Тюмени был официально представлен новый директор департамента здравоохранения города Игорь Крючков. Его назначение на должность состоялось 20 декабря.

Последние семь с лишним лет Крючков был заместителем главврача ОКБ №2 по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи. До этого в течение ряда лет возглавлял крупную городскую клинику, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. В послужном списке Игоря Крючкова — работа заместителем главврача многопрофильного медицинского центра ОАО «Запсибгазпром».

Крючков — выпускник Тюменского медицинского института, хирург, доцент кафедры хирургических болезней ТГМУ. 19 марта 2013 года он был награжден благодарностью президента Владимира Путина за трудовые успехи.

Предшественник Крючкова на должности директора департамента, Юрий Гиберт, в начале октября 2016 года перешел на работу руководителем ТФОМС.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров