«Аэрофлот» запускает новые рейсы из Москвы в ХМАО

15:56 26 декабря 2016 2

"Аэрофлот" запускает новые рейсы Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Аэрофлот» запускает новые рейсы по маршруту Москва — Ханты-Мансийск — Москва. Как сообщили «URA.Ru» в авиакомпании, выполняться полеты будут только с 1 июня. Однако, отметим, что приобрести билеты можно уже сейчас.

Ожидается, что авиаперелеты будут выполняться ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet 100. Из столицы авиасудно будет вылетать в 21:30, прибытие в Ханты-Мансийск запланировано на 02:25 следующего дня. Обратный вылетает из Ханты-Мансийска в 03:35, прилетает в Москву в 04:45. Время указано местное.

В данный момент на сайте «Аэрофлота» можно купить самые дешевые билеты за 4 тысячи рублей в одну сторону (вылет 1 июня). Самый дорогой билет в бизнес-класс стоит 43 тысячи 500 рублей.