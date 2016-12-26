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26 декабря 2016
15:56  26 декабря 2016 2

«Аэрофлот» запускает новые рейсы из Москвы в ХМАО

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
"Аэрофлот" запускает новые рейсыФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Аэрофлот» запускает новые рейсы по маршруту Москва — Ханты-Мансийск — Москва. Как сообщили «URA.Ru» в авиакомпании, выполняться полеты будут только с 1 июня. Однако, отметим, что приобрести билеты можно уже сейчас.

Ожидается, что авиаперелеты будут выполняться ежедневно на самолетах Sukhoi Superjet 100. Из столицы авиасудно будет вылетать в 21:30, прибытие в Ханты-Мансийск запланировано на 02:25 следующего дня. Обратный вылетает из Ханты-Мансийска в 03:35, прилетает в Москву в 04:45. Время указано местное.

В данный момент на сайте «Аэрофлота» можно купить самые дешевые билеты за 4 тысячи рублей в одну сторону (вылет 1 июня). Самый дорогой билет в бизнес-класс стоит 43 тысячи 500 рублей.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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