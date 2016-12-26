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26 декабря 2016
15:28  26 декабря 2016 0

Вспышка в небе в Сочи не имеет отношения к крушению Ту-154

Клипарт. Екатеринбург, самолет, небо
Авиакататстрофа Ту-154 и вспышка в небе никак не связаны между собойФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Вспышка над Черным морем вблизи сочинского аэропорта, зафиксированная камерами наблюдения, не имела никакого отношения к авиакатастрофе Ту-154. Запись была сделана полчаса спустя после крушения самолета, сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

«Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — цитирует слова своего источника «Интерфакс».

Падение Ту-154 могло произойти из-за сваливания в штопор, внешнего вмешательства или потери части крыла, предполагает экс-замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот Олег Смирнов. В интервью «Национальной службе новостей» он объяснил происхождение ярких вспышек: «Такие вспышки — это предмет сгорания хорошо распылённого топлива под большим давлением».

По словам Олега Смирнова, экипаж был лишен даже доли секунды, чтобы нажать на кнопку передатчика и передать о чём-то по радио земле. «Это говорит о том, что всё произошло мгновенно, экстренно и катастрофично, предполагает эксперт. — Экипаж и командир корабля были отключены от своих дел, то есть они уже, вполне возможно, были неживыми на тот момент».

Как ранее писала «Газета.Ru», официально версия теракта не рассматривается как основная, потому что дозаправка самолёта была перенесена из Моздока в Сочи, а багаж и пассажиров тщательно проверяли.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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