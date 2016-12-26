15:25 26 декабря 2016 0

Бакальцы ждут, как Степанов будет доказывать свою невиновность Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Глава Бакала Челябинской области Сергей Степанов, заставлявший подчиненных оплачивать за него административные штрафы, осужден на три года условно с двухгодичным испытательным сроком. Такое решение принял в понедельник, 26 декабря, Саткинский городской суд. По истечении срока наказания Степанову в течение трех лет запрещено занимать муниципальные и государственные должности.

По версии следствия, Степанов регулярно обязывал сотрудников городской администрации оплачивать за него штрафы. Чтобы переложить расходы на бакальский бюджет, он давал распоряжения выписывать подчиненным премии, общая сумма которых составила несколько десятков тысяч рублей. Когда подробности происходящего вскрылись, в отношении Степанова было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следователи добились отстранения мэра от исполнения обязанностей, однако тот восстановился на работе через областной суд.

И попал в очередной скандал. Тепло в бакальский поселок Иркускан пришло с месячным опозданием: при попытке запустить котельную водовод, якобы проверенный и получивший паспорт готовности, порвало в нескольких местах. В итоге в поселке был введен режим ЧС, а прокуратура возбудила в отношении бакальских чиновников дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Сейчас в Бакале ждут, как Степанов отреагирует на вынесенный приговор. Практически наверняка, утверждают местные жители, он попытается оспорить его в апелляционной инстанции. И, соответственно, продолжит руководить городом.