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27 декабря 2016
26 декабря 2016
15:53  26 декабря 2016 11

В Черном море нашли обломки рухнувшего Ту-154

Коктебель, клипарт, море, прибой, природа крыма, волна, шторм
На дне моря обнаружены обломки самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В четырехстах метрах от берега поисковая группа МЧС обнаружила обломки предположительно самолета Ту-154. Они располагаются на 25-метровой глубине на дне Черного моря.

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега», — приводит сообщение источников МЧС «Газета.Ru»

«Сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил», — сказал источник «Интерфакса». В настоящее время водолазы готовятся к проверке объекта, пишет «Национальная служба новостей»

Часть фрагментов спасателям удалось поднять на поверхность. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 пока не найдены.

В море спасатели обнаружили вещи, предположительно, из чемоданов пассажиров. Кроме того, в обломках было найдено одно кресло, сообщил источник «Федерального агентства новостей» в Южном военном округе. Он также уточнил, что в 18.00 планируется начало работ глубоководных батискафов.

Глава правительственной комиссии, министр транспорта Максим Соколов ранее доложил премьеру Дмитрию Медведеву, что в спасательной операции участвуют более 3,5 тысяч человек.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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