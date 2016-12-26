16:09 26 декабря 2016 2

Зерновые интервенции не слишком помогли аграриям Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Рекордный урожай урожай 2016 года (почти 2 млн тонн зерна) позволил уменьшить количество убыточных сельхозпредприятий в Зауралье. Первый заместитель областного департамента АПК Юрий Михеев рассказал«URA.Ru», что на ноябрь в регионе насчитывалось 83% предприятий, которые сработали с прибылью. При этом в следующем году предприятия, имеющие долги, могут лишиться господдержки.

Юрий Михеев уточнил, что лучше всего себя чувствуют те аграрии, которые занимались растениеводством. Рентабельность животноводства заметно ниже. Тем не менее за год выросло поголовье мясного КРС. «Сейчас молоко дорожает в магазинах, но, к сожалению, до производителей эти деньги не доходят», — отметил Михеев.

Подспорьем для сельчан стали интервенции по закупке зерна. Всего для участия в них зарегистрировалось 50 предприятий области, 38 хозяйств уже смогли продать какую-то часть произведенного зерна. Всего на конец 2017 года, по данным департамента, государство закупило 83 тысячи тонн зерна на общую сумму 728 млн рублей, после Нового года закупки продолжатся, однако трудно прогнозировать, сколько еще зерна будет закуплено.

Юрий Михеев рассказал о ситуации в отрасли Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В департаменте отмечают, что объемы закупок снижаются, поэтому, вопреки ожиданиям, цены на зерно значительно не увеличиваются. Последние торги прошли по цене по 7,9 — 8,4 тысяч рублей за тонну пшеницы пятого класса (при максимальной 8,8 тысяч руб.). Зерно четвертого класса покупали за 8,9 — 9,1 тысяч рублей за тонну (установленный максимум — 10,4 тысячи рублей за тонну).

В прошлом году зауральские аграрии смогли продать с помощью интервенций 107 тысяч тонн зерна, в этом они готовы к уже закупленным добавить 60 тысяч тонн. Готовы к этому и элеваторы, однако, как много решит закупить государство, неизвестно. Ранее областной департамент обращался с просьбой увеличить квоты для Курганской области.

Глава хозяйства «Иванов и К» Виктор Иванов рассказал «URA.Ru», что так и не поучаствовал в интервенциях, потому что считает цену закупок недостаточно высокой, а процедуру слишком хлопотной. Однако, по мнению Михеева, аграрии всегда будут жаловаться на цены. «Два года назад все говорили: купите зерно по 7 тысяч рублей за тонну, мы не будем просить субсидий», — напомнил он.

«Мы поставили задачу перед хозяйствами, чтобы они до конца года рассчитались с бюджетом и выплатили долги по зарплатам своим работникам, раз урожай был хорошим», — отметил Юрий Михеев. Она напомнил, что меняется механизм поддержки сельхозпроизводителей. «Мы не будем субсидировать кредиты, это будут делать сами банки за счет федеральных средств. Отбор будет более жесткий», — рассказал Михеев. Также он отметил, что заявки от предприятий, окончивших год с отрицательным балансом, рассматриваться не будут.

Юрий Михеев рассказал, что на следующий год перед департаментом губернатор поставил задачу не только увеличить площадь посевных площадей, но и работать над увеличением урожайности.