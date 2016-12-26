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16:31  26 декабря 2016 2

В Тюмени начались облавы на продавцов «Боярышника». ФОТО

Полицейские конфисковали 15 тысяч литров спиртосодержащей продукцииФото: пресс-служба УВД по Тюменской области

Тюменские полицейские в 39 торговых точках изъяли 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе суррогатный алкоголь, лосьоны, этиловый спирт и косметическое средство «Боярышник». Как говорится в официальном сообщении ведомства, рейды проводятся в рамках спецоперации «Суррогат».

Один из рейдов сотрудники областного ОБЭП УМВД России по Тюменской области провели в складских помещениях на улице Чекистов. Там было изъято коло 150 тысяч штук косметических средств «Боярышник» и «Вита-септ» на сумму более трех миллионов рублей.

Документы, разрешающие реализацию и хранение продукции, отсутствовали.

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Нелегальную продукцию изымают на складах Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Оперативниками установлено, что товар продавали со склада. Последняя накладная, датированная 20 декабря, по мнению полицейских, подтверждает, что продукция пользовалась спросом.

Конфискат отправлен на экспертизу, по результатам которой могут возбудить уголовное дело. Полицейские также устанавливают все каналы распространения и реализации фальшивой продукции и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

Ранее в Иркутске количество жертв отравления «Боярышником» достигло 76 человек, еще около 20 находятся в больницах. Местная полиция начала проводить рейды по торговым точкам.

Борис Конаков
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