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26 декабря 2016
16:12  26 декабря 2016 72

В Кремле отреагировали на высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154. «Уродливые проявления поражают»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Дмитрий Песков назвал "пост" журналистки Божены Рынски об авиакатастрофе "уродливыми проявлениями сумасшествия"Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В Кремле отреагировали на заявление в соцсетях журналистки Божены Рынски о погибшей в авиакатастрофе вместе с другими пассажирами съемочной группе НТВ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ее пост является «уродливым проявлением сумасшествия».

«Уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», — приводит слова Пескова «Федеральное агентство новостей».

Божена Рынска в соцсетях прокомментировала гибель людей в результате авиакатастрофы над Черном морем, поблагодарив «боженьку» за «за бонус в виде съемочной группы НТВошек». Возмутившимся кощунственными словами пользователям она ответила, что считает свое поведение правильным. В качестве аргументов она приводит желание отомстить своим обидчикам от власти.

Ранее в Интернете создали петицию за лишение Божены Рынской гражданства России и потребовали выслать ее из страны.

Нина Калинина
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