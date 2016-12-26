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16:18  26 декабря 2016 0

«По стенам пошли трещины». В Прикамье дома для сирот оказались опасны для жизни

Клипарт, кирпич, аварийный дом, трещина в стене
За трещины в доме под суд могут пойти сотрудники минстрояФото: Александр Ельчищев © URA.Ru

В Уинском районе Пермского края по домам, построенным для детей-сирот, пошли трещины. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2013—2014 годах ООО «Партнер» построило в селе Уинское шесть многоквартирных домов. Минстрой Пермского края купил их за 11,3 млн для того, чтобы предоставить жилье выпускникам детдомов.

В феврале 2016 года инспекция Госжилнадзора обнаружила в домах множество нарушений. «По стенам и фундаменту домов пошли трещины, под угрозой было чердачное перекрытие», — рассказал «URA.Ru» заместитель руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Николай Бартов. Жильцов расселили.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи дадут оценку действиям чиновников и руководству компании-застройщика.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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