16:43 26 декабря 2016 4

ВЦИОМ подвел итоги года. Россияне смотрят на 2017 год с оптимизмом Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Половина россиян оценивает уходящий 2016 год скорее позитивно (52%), в то время как 47% опрошенных отозвались об этом годе негативно. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «2016 год: события, люди, оценки. Ожидания от 2017-го».

На предстоящий 2017-й россияне возлагают гораздо большие надежды, чем год назад.

Перемен к лучшему ждут 54% опрошенных, это на 17% больше, чем в прошлом году. Около четверти опрошенных полагают, что следующий год будет удачным (27% — для них лично, 24% — для страны в целом).

Тревожность граждан сократилась из-за того, что самые худшие ожидания от прогнозов 2015 года не оправдались, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

«Дно кризиса пройдено. Накануне прошлого года были опасения едва ли не начала Третьей мировой войны. Сейчас послание президента, как и его большая пресс-конференция, стали точками пересечения внутренней и внешней политики, разрыв между ними преодолен, и все сложено в один содержательный поток.

Риски и угрозы, которые вчера еще были близки, сегодня сходят на нет. Проблема санкций перестала так сильно волновать россиян. Ушли страхи и фобии, и это главный механизм роста социального самочувствия»

Главным мировым событием уходящего года 33% россиян назвали войну в Сирии, это на 10% ниже показателей прошлого года. Вторыми по значимости для россиян стали президентские выборы в США (31%).

Замдиректора Института политических исследований Григорий Добромелов считает заметное снижение интереса к сирийскому вопросу закономерным — в последние месяцы в России активнее обсуждалась президентская кампания в США:

Елена Исинбаева — спортсмен года Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

«В 2015 году Сирию активнее вытаскивали в повестку, чтобы забить Украину, к тому же в прошлом году побед на Ближнем Востоке у нас было куда больше, чем в этом. Сейчас можно вспомнить разве что Алеппо — ощущается нехватка позитивных новостей».

Главными по резонансу российскими событиями стали парламентские выборы (10%), на второй строчке рейтинга с 7% — допинговый скандал, третье место поделили борьба с коррупцией и военная помощь Сирии — у них по 4%.

Доминирование международной повестки над российской Добромелов объясняет тем, что именно она активно отрабатывалась федеральными каналами:

«События — это не то, что происходит в реальности, а то, что показывают по телевизору.

В последние годы события на Украине, в Сирии, в США стали центральными — из-за установки активнее освещать именно внешнеполитические события, так как на том контуре у России намного больше побед. Поэтому для россиян эти события запоминаются отчетливее, нежели внутриполитические», — заявил «URA.Ru» политолог.

Самыми заметными в российских СМИ событиями, по данным компании «Медиалогия», стали победа Дональда Трампа на выборах президента США, попытка военного переворота в Турции и Brexit — итоги референдума в Великобритании по выходу из ЕС. В топ-3 российских событий находятся допинговый скандал, выступление нашей сборной на Олимпиаде и выборы в Госдуму.

Филипп Киркоров — музыкант 2016 года, по мнению россиян Фото: wikipedia.org

Владимир Путин остается для россиян политиком года. Президента отметили 64% опрошенных. Министр иностранных дел Сергей Лавров стал вторым — 18%. Третье место разделили лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8%) и министр обороны Сергей Шойгу (8%). Премьера Дмитрия Медведева назвали 7% респондентов.

Спортсменом года стала Елена Исинбаева (8%). Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%) делят лавры победителей в рейтинге «актер года». Музыкантом года снова стал Филипп Киркоров (7%), писателем года — Дарья Донцова (3%).