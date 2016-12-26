Компания югорского депутата закончила важную социальную стройку

16:55 26 декабря 2016 1

Компания Алексея Андреева построила в ХМАО семь детских садиков по системе ГЧП Фото: Андрей Загумённов © URA.Ru

Компания «Автобан», которую возглавляет окружной депутат Алексей Андреев, ввела в строй новый детский садик в Пыть-Яхе. Об этом «URA.Ru» рассказали в пресс-службе общественной приемной парламентария.

Новый детский сад на 290 мест расположен в микрорайоне «Горка» Пыть-Яха. Работы выполнены Ханты-Мансийским филиалом предприятия на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) — то есть на средства инвестора с дальнейшим выкупом по областной программе «Сотрудничество».

Детский сад в Пыть-Яхе, как и другие подобные объекты, построенные «Автобаном», полностью готов для приема детей. Здесь оборудованы компьютерный класс, бассейн, изостудия, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок.

«В этом особенность возведения «под ключ» — в рамках соглашения ГЧП строители берут на себя все хлопоты по закупке оборудования, мебели, учебных пособий, игрушек, чтобы муниципалитету не пришлось позднее проводить дополнительных закупок. Такой подход позволяет открыть детский сад уже сейчас. Как правило, еще на этапе строительства и отделки мы советуемся с будущими собственниками здания и принимаем их пожелания — по цветовой гамме, комплектации оборудования и прочим, важным для педагогов и будущих воспитанников, моментам», — прокомментировал гендиректор АО «ДСК «АВТОБАН», депутат Думы ХМАО Алексей Андреев.

Гендиректор «Автобана» Алексей Андреев на открытии детского садика Фото: пресс-служба общественной приемной депутата Алексея Андреева

Детский сад в Пыть-Яхе стал уже седьмым дошкольным учреждением, построенным «Автобаном» в Югре на условиях ГЧП в округе. Возведенный в 2013 году «Умка» (Мегион) был первым садиком в ХМАО, который появился благодаря государственно-частному партнерству. «Автобан» построил также несколько детсадов в Пыть-Яхе, Мегионе, и Гороноправдинске. В общей сложности возведенные компанией Андреева дошкольные учреждения приняли почти 2 тысячи юных югорчан.

«Принимая почти шесть лет назад решение о строительстве детского сада на условиях ГЧП, мы опирались на невдохновляющую статистику. К примеру, в Мегионе своей очереди дожидались 2 763 ребенка, в Пыть-Яхе эта цифра составляла 1 769 детей. И при существующем скудном финансировании своими силами города не смогли бы решить проблему необеспеченности детскими садами. В Мегионе и Пыть-Яхе большинство садов было построено еще в советские годы, многие из них требовали реконструкции или капитального ремонта, строительство новых садов существовало только на бумаге. Для бюджета города новый детский сад — многомиллионная нагрузка, оборудование одного места в саду обходится в сумму порядка миллиона рублей. Строительство детских садов по принципу ГЧП стало прорывным способом обеспечить города дошкольными учреждениями. В настоящий момент все дети в возрасте от трех до семи лет в Мегионе и Пыть-Яхе обеспечены местами в садах», — отметил Алексей Андреев.

Опыт предприятия в строительстве детских садов Алексей Андреев намерен применить и в решении проблемы нехватки средних общеобразовательных учреждений. Сейчас «Автобан» рассматривает возможность строительства школ в Мегионе, Пыть-Яхе, Нижневартовске и Сургутском районе.