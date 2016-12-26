16:48 26 декабря 2016 3

Дарья Трофимова находилась на борту разбившегося Ту-154 Фото: личная страница Дарьи Трофимовой в соцсети "ВКонтакте"

Среди тех, кто погиб в результате крушения самолета Ту-154, была артистка ансамбля имени Александрова Дарья Трофимова. По данным источника «URA.Ru», девушка ранее жила в Югре.

По словам собеседника агентства, она родилась в Москве в 1991 году, но позже переехала с семьей в Югру (в Белоярский район). С 2003 по 2009 год девушка жила в Ханты-Мансийске, училась в Центре искусств для одаренных детей Севера (направление — хореография). После этого она вновь уехала в столицу и стала артисткой ансамбля им. Александрова. Мать девушки по-прежнему живет в Югре и, по данным источника, она уже отправилась в Москву — именно туда власти попросили приехать родственников.

Как рассказала «URA.Ru» подруга Дарьи Трофимовой, попросившая не называть ее имя, тело артистки еще не опознано. Где именно будет похоронена девушка, пока неизвестно. «Но, вероятно, в Москве, здесь ее муж и ребенок», — уточнила подруга Дарьи.

Собеседница отметила, что девушка была доброй, открытой, талантливой и трудолюбивой. «Очень счастлива была в браке, малыша очень любила. Всегда помогала друзьям, отзывчивая очень», — рассказала она.

1/3 Фото: личная страница Дарьи Трофимовой в соцсети «ВКонтакте»

Как уже сообщалось ранее, Дарья Трофимова впервые полетела выступать туда, где идет настоящая война. По данным «Комсомольской правды», супруг отговаривал ее от поездки, однако та всегда сама решала, как ей поступать в профессиональном плане.

Самолет Ту-154, летевший из Сочи в город Латакия (Сирия), пропал с радаров утром 25 декабря. Позже стало известно, что он упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова, военные и журналисты — всего более 90 человек. Все они летели на новогодний концерт в Сирию.