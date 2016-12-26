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26 декабря 2016
16:43  26 декабря 2016 9

Ни «Боярышника», ни «Валокордина». В России запретили продажу непищевой продукции с алкоголем

Проверка аптеки. Сургут, аптека, лекарства, фармацевт
В аптеках на 30 дней запрещена продажа спиртосодержащих жидкостейФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Роспотребнадзор на месяц ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения. Документ размещен на официальном сайте ведомства, он вступает в силу с понедельника, 26 декабря.

К продаже запрещена вся непищевая продукция, содержащая алкоголь, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, говорится в документе, который приводит «Федеральное агентство новостей».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, меры приняты для противодействия случаям распространения спиртосодержащих жидкостей, употребление которых приводит к отравлению.

Ранее поручение ведомству давал премьер правительства Дмитрий Медведев. В разговоре с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в пятницу, 25 декабря, он отметил, что необходимо разработать системные меры, которые направлены на упорядочение оборота жидкости с содержанием спирта, писала «Газета.Ru».

В Иркутске за выходные число жертв отравления содержащей спирт жидкостью «Боярышник» увеличилось до 76 человек.

Нина Калинина
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