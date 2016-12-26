17:10 26 декабря 2016 2

Челябинск встречает траур приспущенными флагами Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Губернатор Челябинской области распорядился оказать помощь родственникам магнитогорца, погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Соответствующее поручение Борис Дубровский отдал в понедельник, 26 декабря, на аппаратном совещании, сообщил «URA.Ru» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Прошу уточнить все моменты и сделать все возможное для оказания помощи семье Владимира Полякова», — резюмировал губернатор. Солист ансамбля песни и пляски имени Александрова, уроженец Магнитогорска, погиб вместе с 92 пассажирами принадлежащего Минобороны России самолета, летевшего в Сирию.

Рабочая неделя на Южном Урале началась с приспущенных флагов над государственными учреждениями и минуты молчания. В том числе память погибших почтили в администрации Челябинска и правительстве региона.

«В авиакатастрофе погибли наши соотечественники. От лица всех южноуральцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — с этой фразы начал традиционное аппаратное совещание Борис Дубровский.