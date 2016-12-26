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Главные новости Челябинской области
17:10  26 декабря 2016 2

Семье южноуральца, погибшего в Ту-154 над Черным морем, помогут власти

Спущенные флаги в день траура. Челябинск, спущенный флаг
Челябинск встречает траур приспущенными флагамиФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Губернатор Челябинской области распорядился оказать помощь родственникам магнитогорца, погибшего в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Соответствующее поручение Борис Дубровский отдал в понедельник, 26 декабря, на аппаратном совещании, сообщил «URA.Ru» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Прошу уточнить все моменты и сделать все возможное для оказания помощи семье Владимира Полякова», — резюмировал губернатор. Солист ансамбля песни и пляски имени Александрова, уроженец Магнитогорска, погиб вместе с 92 пассажирами принадлежащего Минобороны России самолета, летевшего в Сирию.

Рабочая неделя на Южном Урале началась с приспущенных флагов над государственными учреждениями и минуты молчания. В том числе память погибших почтили в администрации Челябинска и правительстве региона.

«В авиакатастрофе погибли наши соотечественники. От лица всех южноуральцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — с этой фразы начал традиционное аппаратное совещание Борис Дубровский.

«Аппаратка» в правительстве началась с минуты молчания
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Владимир Васин
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