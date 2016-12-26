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26 декабря 2016
17:17  26 декабря 2016 0

Дочка «Корпорации развития» требует у бывшего директора вернуть часть зарплаты

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Дочка "КР" с миллиардными долгами выяснила, что директор несколько лет незаконно платил себе надбавкиФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Банкротящаяся дочка «Корпорации развития» — «Энергетическая компания «Урал промышленный — Урал полярный» (ЭК УП-УП) требует у бывшего гендиректора вернуть часть зарплаты. Компания, судя по всему, недовольна тем, что экс-руководитель Сергей Мельниченко платил себе северные надбавки, хотя фактически работал в Москве, а не на Крайнем Севере.

Официально компания зарегистрирована в Харпе. Именно она занималась дорогостоящим возведением ТЭС «Полярная», строительство которой было остановлено из-за нецелесообразности. В числе требований кредиторов ЭК «УП-УП» сегодня — требования Чешского экспортного банка, который выдал кредит на строительство ТЭС под гарантии Ямала. На балансе компании ЭК «УП-УП» находится ТЭС в Харпе.

Иск «Энергетическая компания «Урал промышленный — Урал Полярный» к Сергею Мельниченко рассматривается в арбитражном суде. Компания требует с бывшего топ-менеджера 9,4 млн рублей. Г-н Мельниченко руководил предприятием с конца 2010 по 2015 год.

Экс-директор в возражении попытался сослаться на срок исковой давности. Компания заявила, что узнала о неправомерных начислениях только после проверки хозяйственной деятельности.

Суд выяснил, что трудовой договор с Мельниченко заключен в декабре 2010 года — тогда еще ЭК «УП УП» находился в Харпе. Обособленное подразделение в Москве появилось только в июле 2011 года.

Самому Мельниченко предложено обосновать начисление дополнительных выплат, так как в договоре они предусмотрены не были.

Дальнейшие разбирательства пройдут уже в январе 2017 года.

Юлия Фролова
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