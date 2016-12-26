Сотрудники УВЗ отпраздновали Новый год в компании ВИПов

17:19 26 декабря 2016 0

Олег Сиенко заявил, что УВЗ перевыполнил все взятые на себя обязательства Фото: Пресс-служба "УВЗ"

Руководство Уралвагонзавода подвело итоги 2016 года на торжественном вечере во Дворце культуры УВЗ. Генеральный директор корпорации Олег Сиенко заявил, что компания перевыполнила все взятые на себя обязательства, досрочно сдала ГОЗ и исполнила все заказы по линии Рособоронэкспорта.

«Радует, что мы начинаем набирать наш традиционный — непосильный для других — темп. Это касается не только механосборочного, но и вагоносборочного производства. Уверен, что благодаря усилиям наших работников мы все выполним», — заявил Сиенко.

На вечере также присутствовали полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и другие высокопоставленные гости. Они поздравили заводчан с предстоящими праздниками.

В своём выступлении Игорь Холманских подчеркнул, что «предприятие с таким потенциалом, с такой инженерной школой и рабочим коллективом будет востребовано всегда. Тем более это необходимо сейчас, когда Россия снова заявила о себе как о мощной державе мирового значения. А великой державе нужны великие предприятия, такие как Уралвагонзавод».

Сергей Пересторонин от имени губернатора Свердловской области поблагодарил заводчан за большой вклад в экономическое развитие Свердловской области, обеспечение безопасности и обороноспособности РФ. Он также наградил трех работников предприятия почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области.

В рамках вечера более 40 человек получили награды. В том числе трое заводчан были удостоены благодарственного письма полномочного представителя президента в УрФО, еще трое — благодарности полпреда.

Кроме того, десяти действующим работникам головного предприятия УВЗ присвоили звание «Заслуженный работник Уралвагонзавода». За многолетнее плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в развитие Уралвагонзавода почетным работником Уралвагонзавода стал ветеран предприятия Владимир Григурко.