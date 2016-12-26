{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
17:14  26 декабря 2016 7

ФСБ подтвердила отсутствие теракта на борту Ту-154. У следствия нашлись свидетели крушения

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В ФСБ не нашли подтверждения версии теракта на борту самолетаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

В ФСБ заявили, что не обнаружили признаков, указывающих на совершение теракта на борту разбившегося самолета Ту-154, принадлежавшего Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

Признаков и фактов, указывающих на возможность террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Газета.Ru».

В ФСБ склоняются к четырем версиям крушения самолета над Черным морем — это техническая неисправность, некачественное топливо, попадание посторонних предметов в двигатель, а также ошибка при пилотировании.

Кроме того, силовики заявили, что в их распоряжении имеется видео крушения самолета, а также несколько свидетелей, которые стали очевидцами трагедии, сейчас с ними работают следователи, пишет «Федеральное агентство новостей».

Водолазам удалось обнаружить на дне Черного моря объект, который похож на фюзеляж разбившегося Ту-154. Фрагмент самолета зафиксировали с помощью сонара одного из спасательных судов, сообщала «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров