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Главные новости Курганской области
17:27  26 декабря 2016 4

«Не больше банки в одни руки!» В Кургане покупатели едва не подрались из-за зеленого горошка

ТЦ РИО, Метрополис. Курган, покупатели
Покупатели спешат подготовиться к праздникамФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Пользователи соцсетей рассказывают об участившихся ссорах покупателей в магазинах Кургана. Так, в одном из супермаркетов требовали выдавать не больше одной банки консервированного горошка в руки.

Жители города заранее запасаются ингредиентами салата «Оливье» перед праздником.

«Дорогие курганцы, простите, но вы что, с ума сходите? Сейчас ведь нет проблем с продуктами, неужели ругаться в магазинах, кто взял одну или две банки горошка? Это же просто очередной праздник, а не конец света! Уважайте себя и окружающих вас людей», — обращается анонимный пользователь в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Меня уже второй день в „Метрополисе“ и зло берет, и смех распирает одновременно от подобных сцен. Люди как дикие», — соглашается с ним еще одна девушка. «Битва за горошек объявлена!» — шутят курганцы.

В нескольких магазинах «Метрополис», куда обратились корреспонденты «URA.Ru» заверили, что никаких проблем с горошком нет — купить можно любое количество банок.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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