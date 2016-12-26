17:27 26 декабря 2016 4

Покупатели спешат подготовиться к праздникам Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Пользователи соцсетей рассказывают об участившихся ссорах покупателей в магазинах Кургана. Так, в одном из супермаркетов требовали выдавать не больше одной банки консервированного горошка в руки.

Жители города заранее запасаются ингредиентами салата «Оливье» перед праздником.

«Дорогие курганцы, простите, но вы что, с ума сходите? Сейчас ведь нет проблем с продуктами, неужели ругаться в магазинах, кто взял одну или две банки горошка? Это же просто очередной праздник, а не конец света! Уважайте себя и окружающих вас людей», — обращается анонимный пользователь в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Меня уже второй день в „Метрополисе“ и зло берет, и смех распирает одновременно от подобных сцен. Люди как дикие», — соглашается с ним еще одна девушка. «Битва за горошек объявлена!» — шутят курганцы.

В нескольких магазинах «Метрополис», куда обратились корреспонденты «URA.Ru» заверили, что никаких проблем с горошком нет — купить можно любое количество банок.