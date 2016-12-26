18:04 26 декабря 2016 1

О ситуации в Березняках Дубровскому доложил его зам Олег Климов (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Край Березняковского карьера, работы на котором экстренно остановили по решению КЧС Челябинской области, продолжает приближаться к федеральному нефтепроводу. Об этом заявил вице-губернатор Олег Климов на аппаратном совещании при губернаторе в понедельник, 26 декабря.

«Оползень продолжает двигаться, его опускание увеличилось с одного до трех метров. Сейчас в одну „нитку“ магистрального трубопровода врезаны две аварийные задвижки, до 30 декабря такие же задвижки появятся и на второй нитке. Это позволит существенно сократить риск аварии», — заявил Климов.

В нескольких сотнях метров от края карьера уже подготовлено порядка 300 метров нового трубопровода, по которому к 30 марта 2017 года предполагается перенаправить нефть.

Сейчас, как сообщили «URA.Ru» в правительстве Челябинской области, решаются вопросы с землеотводом: из собственности ведущей работы на Березняковском месторождении компании «Южуралзолото» земля «под трубами» передана в муниципальную собственность, что даст возможность Еткульскому району передать ее компании «Транснефть».

Мониторинг ситуации в Березняках идет в постоянном режиме Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Остановка работ на Березняковском карьере 23 декабря спровоцировала публичный конфликт между двумя крупными хозяйствующими субъектами, в который вынужден был вмешаться губернатор Борис Дубровский. Лично выехав на место возможной ЧС, он вместе с представителями федеральных властей сумел добиться определенных договоренностей между спорящими компаниями.