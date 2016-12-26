{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2016
25 декабря 2016
24 декабря 2016
23 декабря 2016
Главные новости Челябинской области
18:04  26 декабря 2016 1

Дубровскому доложили об угрозе экологической ЧС. ФОТО

Коркинский угольный разрез. Челябинск., климов олег
О ситуации в Березняках Дубровскому доложил его зам Олег Климов (справа)Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Край Березняковского карьера, работы на котором экстренно остановили по решению КЧС Челябинской области, продолжает приближаться к федеральному нефтепроводу. Об этом заявил вице-губернатор Олег Климов на аппаратном совещании при губернаторе в понедельник, 26 декабря.

«Оползень продолжает двигаться, его опускание увеличилось с одного до трех метров. Сейчас в одну „нитку“ магистрального трубопровода врезаны две аварийные задвижки, до 30 декабря такие же задвижки появятся и на второй нитке. Это позволит существенно сократить риск аварии», — заявил Климов.

В нескольких сотнях метров от края карьера уже подготовлено порядка 300 метров нового трубопровода, по которому к 30 марта 2017 года предполагается перенаправить нефть.

Сейчас, как сообщили «URA.Ru» в правительстве Челябинской области, решаются вопросы с землеотводом: из собственности ведущей работы на Березняковском месторождении компании «Южуралзолото» земля «под трубами» передана в муниципальную собственность, что даст возможность Еткульскому району передать ее компании «Транснефть».

Мониторинг ситуации в Березняках идет в постоянном режиме
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Остановка работ на Березняковском карьере 23 декабря спровоцировала публичный конфликт между двумя крупными хозяйствующими субъектами, в который вынужден был вмешаться губернатор Борис Дубровский. Лично выехав на место возможной ЧС, он вместе с представителями федеральных властей сумел добиться определенных договоренностей между спорящими компаниями.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров