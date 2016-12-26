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Главные новости Курганской области
17:58  26 декабря 2016 0

В Зауралье «Метрополис» уличили в нарушении закона «О торговле». Штраф компания платить не будет

ТЦ Парус (Метрополис) Курган, покупатель, касса
Суд освободил торговую сеть от штрафа в 2 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Курганское УФАС оштрафовало торговую сеть «Метрополис» за нарушение федерального закона «О торговле». Об этом рассказал руководитель ведомства Ирина Гагарина на пресс-конференции, передает корреспондент «URA.Ru».

Жалоба на «Метрополис» поступила в УФАС в июне 2015 года, одновременно поступили материалы по повышению цен на гречку. Это послужило поводом для проверки компании антимонопольной службой.

«В результате данной проверки было выявлено нарушение в части навязывания невыгодных условий договора одному из контрагентов. В этом году было возбуждено и рассмотрено административное производство, назначен административный штраф в размере 2 млн рублей. Суд посчитал доказанным наличие нарушения в действиях торговой сети компании „Метрополис“, но решил, что данное нарушение является малозначительным, и прекратил рассмотрение дела, объявив компании устное замечание», — рассказал руководитель УФАС.

Вместе с тем в ведомстве считают это дело значимым. «Закон о государственном регулировании торговой деятельности написан очень „рамочно“. Правоприменительная практика (судебная и административная) только начинается», — прокомментировала Ирина Гагарина.

В новом году УФАС продолжит контролировать деятельность торговых сетей в части того, что запрещено законом «О торговле» — это установление платы за расстановку продукции на полке, бонусные платежи, необоснованные отказы в заключении договора на поставку продукции.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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