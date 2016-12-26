18:24 26 декабря 2016 0

На губернатора обиделись за то, что он вручил подарки только тяжелобольным детям Фото: Пермский региональный сервер

В Перми родители пациентов краевой детской клинической больницы №15 пожаловались в Сети на то, что их дети остались без подарков от главы Пермского края Виктора Басаргина.

«22 декабря в краевую детскую клиническую больницу на Баумана приезжал губернатор. Установили елку, под елкой большие коробки в подарочной упаковке. Много журналистов, ТВ-камер, чиновников. Губернатор выступил со сцены, поздравил всех с наступающим, пожелал здоровья. Указав на елку, сказал, что купили всем подарки», — пишут родители маленьких пациентов в соцсетях.

По их словам, после этого Басаргину подарили картину, сделанную детьми.

«Губернатор ушел. Начался спектакль. Хороший спектакль. Артисты молодцы. Но вот после детей просто отправили восвояси. Ни одного подарка ни одному ребенку не дали. Детки все плакали и просили конфетку от Деда Мороза. Они не могли понять, как так: праздник есть, Дед Мороз есть, а подарка нет. Мамы долго потом еще утешали своих малышей», — рассказывают родители.

Главврач детской больницы Дмитрий Антонов пояснил корреспонденту «URA.Ru», что Виктор Басаргин должен был дарить подарки только пациентам палаты интенсивной терапии онкогематологического центра. «Губернатор запланировал визит именно в онкоцентр, а не просто в больницу. Там он с подарками обошел палаты интенсивной терапии, как и планировалось. Некоторые родители ребят из других отделений почему-то решили, что подарки должны достаться всем пациентам», — сказал собеседник.

Глава фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, который присутствовал на праздничном мероприятии, подтвердил слова главврача. «Визит был в онкоцентр, концерт же, куда зашел губернатор, был для пациентов всей краевой детской больницы. В самом онкоцентре губернатор был только в палатах интенсивной терапии, у самых тяжелых пациентов. Им он вручил подарки точно», — пояснил общественник в соцсетях.

По словам Дмитрия Жебелева, в тот же день в онкоцентр с подарками пришли активисты «Дедморозим». «Благодаря пермякам все мечты осуществились — в результате ни детей этих не замучили, ни к делу людей никто не примазывался», — отметил основатель благотворительной затеи.

Актеры, которые участвовали в новогоднем спектакле в больнице, говорят, что никто из детей не плакал. «Там был полный зал детей всех возрастов, выступил губернатор, потом Дед Мороз и Снегурочка поиграли с детьми, потом был наш спектакль. Все зрители выходили веселые, никто не плакал! Это какая-то ошибка! А подарки вручали через дорогу, в другом корпусе, где ребятишки в тяжелом состоянии», — написала в соцсетях одна из выступавших.