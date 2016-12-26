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Главные новости Курганской области
18:27  26 декабря 2016 1

Курганский промышленник призвал коллег потратиться на зарплату рабочим. «Мне это вылилось в серьезные деньги»

Круглый стол по вопросам дорожного движения. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов предложил выплатить на предприятиях 13-ю зарплатуФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Курганский промышленник и депутат областной Думы Сергей Муратов призвал руководителей предприятий Зауралья выдать работникам премию и тринадцатую зарплату.

«Мы на „Курганприборе“, наверное, единственные в Кургане выдали полностью тринадцатую зарплату, — рассказал Сергей Муратов в понедельник, 26 декабря, на круглом столе ОНФ. — Причем взяли среднемесячную зарплату: сколько человек получал, столько он и получил. Для меня это вылилось в серьезные деньги. Если перевести в станки, то в восемь современных обрабатывающих центров. Но кому нужны станки без людей?»

«Цените людей, уважаемые руководители. Если есть возможность, поддержите своих подчиненных. Главное — человеческий капитал. И люди добрее будут, на улицах будут улыбаться, Новый год все-таки! » — заключил он.

«Я думаю, чиновники тоже премии получат. Василий Михайлович, у вас будет тринадцатая зарплата?» — обратился Муратов к депутату Госдумы Василию Шишкоедову. «Этого я еще не знаю», — ответил депутат.

Анна Бояркина
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