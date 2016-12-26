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26 декабря 2016
18:16  26 декабря 2016 5

«Приморским партизанам» отменили оправдательный приговор. Верховный суд встал на сторону прокуратуры

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Верховный суд поддержал позицию гособвиненияФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан». С ходатайством об отмене приговора обращалась прокуратура, не согласившись с уходом от уголовной ответственности подсудимых, которые обвиняются в убийстве нескольких жителей Приморского края, в том числе и сотрудников МВД.

Гособвинение обратилось в Верховный суд, настаивая на отмене оправдательного приговора «приморских партизан» и направлении дела на новое рассмотрение. Верховный суд позицию гособвинения поддержал, сообщает «Газета.Ru».

По данным гособвинения, некоторые присяжные скрыли с­ведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию о привлечении потерпевших по уголовным делам, что тоже могло отразиться на объективности решения коллегии.

В июле Приморский краевой суд признал всех фигурантов невиновными в убийстве четырех человек, сопряженном с нападением и хищением. Это уже был повторный процесс над «приморскими партизанами», прошедший с участием присяжных, которые сочли недоказанным убийство четырех человек и вынесли оправдательный вердикт Вадиму Ковтуну, Алексею Никитину, Александру Ковтуну, Максиму Кириллову и Владимиру Илютикову.

Как писало ранее «URA.Ru», молодые люди обвинялись в убийстве четырех молодых людей, охранявших поле с коноплей, чтобы забрать их имущество и наркотики. Приморский краевой суд огласил им оправдательный приговор.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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