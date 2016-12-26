Новиков и Шилиманов обжаловали свой арест

18:14 26 декабря 2016 1

Новиков и Шилиманов не согласны с арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов не согласны с решением об аресте и обжаловали меру пресечения. Апелляции поданы в Верх-Исетский районный суд.

«Завтра документы поступят к нам, и после этого будет назначена дата рассмотрения», — сообщили «URA.Ru» в Свердловском областном суде.

Напомним, 23 декабря Шилиманов был арестован до 18 февраля. Новикову назначен домашний арест до 22 февраля. ГСУ ГУ МВД по Свердловской области предъявило компаньонам обвинение по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»

Михаил Шилиманов и шансонье Александр Новиков проходят по скандальному делу о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. 11 марта 2016 года в компании «Домбери» (застройщик поселка) прошли обыски с выемкой документов. Уже на протяжении нескольких лет 66 пайщиков не могут дождаться своего жилья, потому что деньги переводились со стройки на счета Новикова и Шилиманова.