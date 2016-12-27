08:00 27 декабря 2016 0

Дубровский готов сказать, как улучшить экологию во всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинский губернатор Борис Дубровский выступит перед президентом и премьер-министром России с докладом об охране природы. Заседание Госсовета по теме «Экологическое развитие Российской Федерации в интересах будущих поколений» пройдет во вторник, 27 декабря, в Большом Кремлевском дворце.

Борис Дубровский получит слово как руководитель рабочей группы, которая анализировала экологическую ситуацию в субъектах РФ и готовила предложения по ее изменению к лучшему. Некоторые выводы, сделанные рабочей группой, не нашли понимания в профильных ведомствах федерального правительства. Однако прилетевший в Челябинск с рабочим визитом Владимир Путин отнесся к ним весьма благосклонно.

По информации «URA.Ru», эти предложения прозвучат сегодня на Госсовете. В частности, речь пойдет об использовании на региональном уровне сводных расчетов загрязнений, позволяющих определять допустимые уровни выбросов для работающих на их территории промышленных предприятий. Предполагается, что этот подход позволит уменьшить загрязнение воздуха в черте городов.