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26 декабря 2016
18:39  26 декабря 2016 1

«У многих отсутствуют части тела». В Сирии нашли массовые захоронения людей со следами пыток

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
Минобороны: люди подверглись диким пыткам и расправе сирийцевФото: depositphotos.com © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские военные обнаружили в городе Алеппо в Сирии массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, найдены захоронения десятков людей, которые подверглись «диким пыткам и расправе сирийцев». «У многих отсутствуют части тела, большинство застрелено в голову. И это, по всей видимости, только начало», — цитирует Конашенкова «Газета.Ru».

По его словам, российские специалисты документируют все находки именно как военные преступления. Записи будут преданы максимальной огласке на международном уровне.

«Чтобы европейские покровители так называемых „оппозиционеров“ в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные и осознавали свою ответственность за их зверства», — пояснил представитель Минобороны.

Ранее ведомство обвинило умеренную оппозицию Сирии в минировании детских игрушек в Алеппо.

Накануне в результате атаки боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на сирийский город Аль-Баб погибли около 30 мирных жителей, пишет «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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