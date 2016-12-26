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19:51  26 декабря 2016 0

В Тюмени, во дворе жилого дома, вспыхнула машина. ФОТО, ВИДЕО

Пока пожарные тушили огонь, очевидцы торопились сообщить об инциденте в соцсетяхФото: Pixabay

В Тюмени загорелась машина во дворе жилого дома на улице Депутатской, 129. Очевидцы происшествия «запостили» видео инцидента в соцсети быстрее, чем огонь потушили пожарные.

Из видео становится понятно, что машина сгорела прямо рядом со входом в один из подъездов дома. Зеваки запечатлели и сам пожар, и то, как его тушили прибывшие на место спасатели.

Судя по кадрам и комментариям свидетелей, по счастливой случайности никто из жильцов дома или случайных прохожих не пострадал.

Причины возгорания пока неизвестны, но некоторые из очевидцев, живущих по соседству, высказали собственные предположения:

«Если не ошибаюсь, то авто стояло возле лестницы подъезда, кому-то, наверно, это надоело — вот и подожгли», «Общался с хозяином, автопроводка замкнула во время автозапуска», — отметили пользователи.

Пожарные оперативно потушили огонь
Фото: «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»
Машина сгорела в опасной близости от входа в подъезд
Фото: «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

Борис Конаков
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