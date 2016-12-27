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08:35  27 декабря 2016 1

Югорчане не могут заплатить за капремонт

Офис Платон. Дальнобойщики. Челябинск., терминал, платон
Оплата очередного взноса за капремонт вызвала проблемы (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Жители Нижневартовска жалуются, что потеряли деньги из-за нового номера лицевого счета фонда капремонта, появившегося в их расчетках. Представители самого регионального оператора опровергают информацию о проблемах с оплатой взносов.

В югорском фонде капремонта прокомментировали опубликованный ранее на «URA.Ru» слух о проблемах с оплатой услуг регионального оператора. В организации уверяют, что номера лицевых счетов жителей Нижневартовска не изменялись, а взнос можно заплатить через кассы, терминалы, банкоматы, мобильный банкинг, web-банкинг местных филиалов кредитных учреждений, отделения «Почты России» и на сайте самого фонда. А единичные проблемы были только с банком «Ермак».

Жители Нижневартовска между тем утверждают, что на самом деле проблемы существуют. На их взгляд, виноват в трудностях именно сам фонд. По словам горожан, в последних расчетках за коммунальные услуги был указан новый номер лицевого счета. Люди успели оплатить взнос, когда выяснилось, что была допущена ошибка. Однако вернуть средства жители Нижневартовска пока не могут.

«Кассир в банке сказала мне, что у меня, как и у большинства людей, в расчетках указан неверный номер лицевого счета. Правильный начинается на 407 и заканчивается на 675, а тот, который разослали нам — начинался на 406 и заканчивался на 001. К этому времени уже многие столкнулись с тем, что их взнос ушел не на тот счет, но и вернуть деньги в банке пока не могут», — рассказала на условиях анонимности жительница 10Б микрорайона Нижневартовска.

По словам горожан, по-прежнему остаются и проблемы с обратной связью — дозвониться на горячую линию удается не всем. В самом фонде подтверждают, что работают лишь два оператора, однако отмечают, что есть и другие способы связаться с представителями регионального оператора. Например, по почте (как обычной, так и электронной), на сайте, также можно прийти на личный прием.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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