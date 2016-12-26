Ротенберги выиграли суд на 320 млн рублей в Челябинске

19:35 26 декабря 2016 0

Аркадию Ротенбергу (справа) удалось спасти треть миллиарда от ареста Фото: Официальное интернет-представительство президента России

Челябинский облсуд отказался накладывать арест на 320 млн рублей на банковском счете АНО «Объединенный хоккейный клуб „ДИНАМО“» Аркадия Ротенберга. С таким требованием обращалась прокуратура в связи с расследованием уголовного дела о хищении 6,5 млрд рублей в строительной компании «Гринфлайт», сообщили «URA.Ru» в пресс-службе суда.

ГУ МВД по Челябинской области, занимающееся расследованием уголовного дела, однажды уже добилось в суде замораживания 320 млн рублей на счете «Динамо», перечисленных на спонсорскую помощь. Клуб обжаловал это решение в облсуде, и тот вернул материалы на новое рассмотрение.

При повторном разбирательстве Центральный райсуд отказался накладывать арест на деньги «Динамо», поскольку «Гринфлайт» переводил средства в 2013 году, а сейчас на счетах ХК числятся лишь суммы, полученные уже от других спонсоров. Тем не менее региональная прокуратура обжаловала новый вердикт, разрешивший «Динамо» распоряжаться третью миллиарда, в облсуде.

Самое интересное — в мотивировке представления прокуратуры. Согласно документу (имеется в распоряжении «URA.Ru»), надзорное ведомство провело анализ движения денег на расчетном счете «Динамо». И он показывает, что после получения 320 млн рублей по договору пожертвования больше половины из этой суммы «по различным основаниям» было перечислено на другой счет в банке «Северный морской путь» известных бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов.

«В связи с чем имеются основания полагать, что перечисление денежных средств ООО „Гринфлайт“ на расчетный счет АНО Объединенный хоккейный клуб „Динамо“ в сумме 320 млн рублей под предлогом благотворительной деятельности явилось способом незаконного вывода денежных средств из ООО „Гринфлайт“ и последующего их обналичивания», — говорится в представлении прокуратуры.

В пресс-службе банка «СМП» отрицают причастность к делам бывшего руководства компании «Гринфлайт».

Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по распоряжению заместителя генпрокурора в УрФО Юрия Пономарева. После этого было объявлено, что фигурантом стал экс-директор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Объем выведенных из «Гринфлайта» денег оценивается в 6,5 млрд рублей, и одним из получателей этих денег был московский хоккейный клуб «Динамо». В связи с этим силовики уже несколько месяцев пытаются в суде заблокировать 320 млн рублей, перечисленные хоккейному клубу в 2013 году.

Владельцем «Динамо» является Аркадий Ротенберг. Он же вместе с братом Борисом Ротенбергом — основной акционер банка «СМП». «Гринфлайт» контролировался несколькими компаниями и частными лицами, считающимися близкими к бывшему депутату Госдумы и экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Компания «Макфа» Валерия Юревича (отца экс-губернатора) с 2014 года являлась официальным спонсором «Динамо».