19:44 26 декабря 2016 0

УФАС проверило тарифы курганских перевозчиков Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Курганское УФАС рассматривает дело о повышении стоимости проезда в городских автобусах до 20 рублей. Результат будет оглашен во вторник, 27 декабря. Но предварительно руководитель антимонопольного ведомства Ирина Гагарина отметила, что «одновременное повышение перевозчиками тарифа было необоснованным», передает корреспондент «URA.Ru».

По словам Ирины Гагариной, имеется достаточно доказательств того, что для некоторых перевозчиков тариф 20 рублей — это достаточно высокая стоимость услуги. Повышение тарифа на проезд в общественном транспорте до 20 рублей, напомним, произошло в феврале этого года.

С 1 января 2017 года один из перевозчиков в Кургане объявил о повышении тарифа до 22 рублей из-за роста цен на сжиженный газ.

«У нас есть информация о повышении цен на сжиженный газ от поставщика с 9-12 рублей в мае—июне до 26 — 28 рублей в октябре. В связи с чем центральным аппаратом ФАС России возбуждены два дела в отношении ПАО „СИБУР Холдинг“ и АО „Газпром газэнергосеть“, — пояснила Ирина Гагарина, — На территории Курганской области цены на газ выросли не столь резко. По-видимому, сказалось наличие запасов газа, которые предприниматели продавали еще по старой цене. На сегодняшний день цена выросла примерно с 15 до 20 рублей. Понятно, что к 1 января цены на газ подтянутся к оптовой цене и перевозчики, учитывая эту ситуацию, готовятся к повышению тарифа».

По данным ведомства, пока о повышении тарифа задумались два перевозчика Кургана. УФАС намерено также проверить обоснованность нового тарифа — 22 рубля.