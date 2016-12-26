19:39 26 декабря 2016 0

Вернуть деньги за билеты можно до 31 декабря 2016 года Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Авиакомпания «Ютэйр» вернет фанатам биатлона деньги, потраченные на билеты на самолет до Тюмени и обратно на отмененный этап Кубка мира. У болельщиков всего несколько дней, чтобы воспользоваться предложением авиаперевозчика.

«Ютэйр» разрешил своим пассажирам сдать билеты с полным возмещением их стоимости, «принимая во внимание обстоятельства, связанные с отменой восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени», говорится в официальном заявлении на сайте авиакомпании.

Вернуть можно купленные до 22 декабря билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно. Сделать это можно до 31 декабря 2016 года, при этом авиакомпания не требует в качестве подтверждения билеты на сами соревнования.

Сдавать билеты нужно в агентствах по месту приобретения. При покупке билетов через сайт компании для возврата денег нужно воспользоваться «обратной связью» на сайте авиакомпании.