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26 декабря 2016
19:39  26 декабря 2016 0

Крупная авиакомпания вернет болельщикам деньги за билеты «на биатлон»

Реконструкция аэропорта
Вернуть деньги за билеты можно до 31 декабря 2016 годаФото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Авиакомпания «Ютэйр» вернет фанатам биатлона деньги, потраченные на билеты на самолет до Тюмени и обратно на отмененный этап Кубка мира. У болельщиков всего несколько дней, чтобы воспользоваться предложением авиаперевозчика.

«Ютэйр» разрешил своим пассажирам сдать билеты с полным возмещением их стоимости, «принимая во внимание обстоятельства, связанные с отменой восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени», говорится в официальном заявлении на сайте авиакомпании.

Вернуть можно купленные до 22 декабря билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно. Сделать это можно до 31 декабря 2016 года, при этом авиакомпания не требует в качестве подтверждения билеты на сами соревнования.

Сдавать билеты нужно в агентствах по месту приобретения. При покупке билетов через сайт компании для возврата денег нужно воспользоваться «обратной связью» на сайте авиакомпании.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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