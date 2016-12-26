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26 декабря 2016
19:31  26 декабря 2016 3

Начальник управления «Роснефти» найден мертвым в Москве

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
Тело помощника Игоря Сечина обнаружили в машинеФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Начальника одного из управлений «Роснефти» нашли мертвым. Тело обнаружили в понедельник утром, 26 декабря, в автомобиле в центре Москвы. Медики «скорой» констатировали его смерть.

Причины гибели 61-летнего Олега Еровинкина выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа, пишет Life.ru. Известно, что экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ.

По информации РИА «Новости», предварительная причина смерти — сердечный приступ.

В 2008—2012 годах Олег Еровинкин руководил секретариатом президента «Роснефти» Игоря Сечина, который в тот период занимал пост вице-премьера РФ. В корпорации он работал с 2012 года.

Марина Мотылева
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