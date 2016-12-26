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Главные новости ЯНАО
19:47  26 декабря 2016 1

На Ямале вспыхнул пожар в общежитии для вахтовиков

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, огонь
На Ямале произошел пожар в общежитии для вахтовиковФото: Александр Мамаев © URA.Ru

На Ямале снова произошел пожар в сушилке общежития для вахтовиков. В начале 2015 года такое ЧП стало настоящей трагедией — погибли шесть иностранных рабочих из Сербии. К счастью, на этот раз жертв удалось избежать.

Огонь вспыхнул 25 декабря, в 16:10, в двухэтажном общежитии модульного типа. Речь идет о жилье для вахтовых рабочих на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении.

«Через три минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова. В тушении пожара было задействовано восемь человек личного состава и две единицы спецтехники ведомственной пожарной охраны ООО „Газпром добыча Надым“. В результате пожара пострадавших нет. Огнем повреждена комната сушильного помещения на площади 15 кв. м» — рассказали в пресс-службе МЧС Ямала.

Причина пожара пока не названа.

Напомним, итоги расследования пожара на Северо-Пуровском месторождении на Ямале, где погибли люди, тоже до сих пор не опубликованы. ЧП в двухэтажном вахтовом комплексе произошло в ночь с 7 на 8 февраля 2015 года в Пуровском районе, в 28 км от вахтового поселка Новозаполярный, на объекте НПС-2 ОАО «Транснефть». После пожара прокуратура давала поручение поверить на пожарную безопасность все вахтовые городки Ямала. Трагедия вызвала сильный резонанс не только в российской, но и в иностранной прессе.

Юлия Фролова
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