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Главные новости Свердловской области
08:05  27 декабря 2016 0

Предприятие из Новоуральска готово победить смог, а пока делает катализаторы для КамАЗа и АвтоВАЗа

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Уникальное сочетание науки, производства и коллектива позволило компании поставить на поток производство блоков для любых типов двигателейФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Экоальянс» — успешно работающее на рынке автомобильных катализаторов предприятие — готово освоить новую нишу. Речь идет о разработке и внедрении установок промышленного катализа — то есть устройствах, которые глубоко очищают газовые выбросы с теплостанций и объектов газоснабжения. Об этом «URA.Ru» сообщили на cамом предприятии.

В настоящее время промышленные установки по очистке дымовых газов действуют в Японии, Германии и США. В России же ни на одной из теплоэлектростанций глубокая очистка газовых выбросов не проводится. Тем временем, именно выбросы с ТЭЦ и промпредприятий — одна из главных причин смога, который окутывает города в безветренную погоду.

«Мы надеемся, что в будущем году, который объявлен в России годом экологии, правительство обратит внимание на проблему недоочистки выбросов и в городах начнут запускаться пилотные проекты промкатализа», — говорит генеральный директор компании Олег Елистратов. Промкатализаторы — это керамические блоки другой формы и с другим составом покрывающей суспензии, разработку промкатализаторов возьмет на себя собственная научная лаборатория «Экоальянса».

«Экоальянс» с 2011 года работает как дочернее предприятие Уральского электрохимического комбината (УЭХК). Это предприятие производит автомобильные каталитические блоки и нейтрализаторы систем Евро 4, Евро 5, Евро 6 для АвтоВАЗ и других российских автоконцернов. Самые большие объемы производимой продукции поставляются на волжский автогигант. Кроме того, в честной конкурентной борьбе удалось зайти со своей продукцией на УАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.

«Это очень конкурентный рынок. И успешно работать на нем нам помогает наша собственная научная лаборатория — таких на рынке больше нет. Она позволяет разработать катализатор под любую задачу, будь то автомобиль с дизельным, газовым или бензиновым двигателем», — поясняет Елистратов.

Еще один несомненный плюс — это слаженный высокопрофессиональный коллектив, а также верное направление сбытовой политики, выбранной предприятием. Сочетание трех важных факторов позволило предприятию занять устойчивые позиции на рынке.

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, компания фактически в два раза увеличили выручку. «Планируется, что по итогам годам выйдем на отметку в 1,9 млрд. рублей, что примерно на 46% больше годового плана, Это на 90% выше показателей 2015 года», — отмечает Елистратов. По итогам работы 2016 года «Экоальянс» вошел в десятку лучших поставщиков АвтоВАЗА и стал первым в номинации «силовые агрегаты».

Юлия Литвиненко
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