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Главные новости ЯНАО
20:26  26 декабря 2016 0

Отравившихся при пожаре детей на Ямале спасали соседи на снегоходах

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер
Хозяйка квартиры вышла за хлебом, дети остались в доме одниФото: Карина Ванеш © URA.Ru

Спасатели раскрыли подробности пожара в ямальском селе Антипаюта, в результате которого погибли трое детей. ЧП произошло в минувшую субботу, 24 декабря. На момент возгорания дети находились дома одни.

Как рассказал начальник ПЧ по охране села Антипаюта ОПС ЯНАО по Тазовскому району филиала ГКУ ПС ЯНАО Николай Жданов, детей в больницу отвезли местные жители. Но, к сожалению, спасти их не удалось. Малыши скончались в медучреждении, предварительно, от угарного газа.

«Балок — это так называемый самострой, находится за пределами границы села. У нас таких балков много понастроено, там живут местные люди, в основном, ненцы. 50 процентов балков обогреваются за счет электроотопления. Вот именно в этом балке, где произошло возгорание, находилось трое детей — двух, четырех и пятнадцати лет, которые в итоге потом погибли, но на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны, дети были доставлены уже в больницу местными жителями», — сказал специалист, которого цитируют «Вести Ямал».

Он также добавил, что в момент ЧП на улице было минус 38 градусов, ветер достигал 16 метров в секунду.

«Хозяйка квартиры, как она сообщила, ушла в магазин за хлебом, а дети дома остались одни, но они были заперты изнутри. Когда возгорание обнаружили соседи и зашли внутрь, дети лежали на полу без сознания. Их доставили в больницу на снегоходах», — заключил представитель оперативного ведомства.

В пресс-службе МВД Ямала рассказали, что мать отсутствовала, так как уходила встречать еще одного ребенка, обучающегося в Антипаютинской школе-интернате.

Следователи начали проверку по факту ЧП, однако в СУ СК ЯНАО никаких подробностей пока не сообщили. Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.

Юлия Фролова
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