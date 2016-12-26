20:45 26 декабря 2016 2

Дума Качканара уже несколько заседаний не может принять бюджет из-за того, что он сырой Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В понедельник, 26 декабря, Дума Качканарского городского округа (КГО) в очередной раз рассматривает бюджет на 2017, а также 2018 и 2019 годы. Заседание Думы началось в 18 часов и продлится до позднего вечера. Предыдущие попытки принять главный финансовый документ не увенчались успехом: администрация и депутаты города не смогли найти взаимопонимание. В случае непринятия бюджета Качканару придется довольствоваться субсидиями от области в размере 1/12 бюджета прошлого года.

Качканарские депутаты обвиняют в сложившейся ситуации городскую администрацию и лично главу КГО Сергея Набоких. «Из-за неподготовленности и „сырости“ проекта бюджета, который раз за разом администрация вносит на рассмотрение депутатов Думы, уже два заседания депутатских комиссий фактически сорваны, — заявляет председатель Думы Геннадий Русских. — Создается впечатление, что руководство администрации по каким-то причинам затягивает бюджетный процесс. Нет никаких гарантий, что и сегодня депутатам будет представлен проект, в котором будут учтены поступившие ранее предложения депутатов».

Город может «сесть» на 1/12 бюджета. Депутаты винят в этом мэра Сергея Набоких Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

«Бюджет должен быть сбалансированным, он должен учитывать условия развития города, тем более — на три года, — пояснил „URA.Ru“ причины разногласий с мэрией качканарский депутат Владимир Георгиев. — А когда нам предлагают бюджет с понижением (при том, что инфляция никуда не исчезнет), как такой бюджет принимать? Как мы будем жить? Как объяснить это людям и как нам голосовать за ухудшение их жизни? Предприятия работают, частный бизнес работает, люди готовы трудиться — почему мы должны планировать ухудшение жизни?»

По мнению депутата, одна из главных претензий народных избранников в адрес главы связана с тем, что Качканар при нехватке ресурсов уже несколько лет не заявляется на софинансирование программ от области. По словам Георгиева, депутаты договаривались с главой города, что он проведет встречи с руководством области, с промышленниками, с налоговой, представит какие-то расчеты, однако этого до сих пор не было сделано.

Между тем, как заявил агентству мэр Качканара, он не считает себя виноватым в административно-финансовом кризисе. «Проект бюджета мы предоставили Думе вовремя, — заявил „URA.Ru“ Сергей Набоких. — Депутаты приняли его в первом чтении, во втором чтении мы рассмотрели его на всех комиссиях, на некоторых даже не один раз пришлось встречаться, потому что бюджет очень напряженный. Пришлось отказывать в статьях на перспективное развитие, еще каких-то. Но тем не менее мы пришли к общей цифре (порядка 1 млрд — прим. ред)».

«Мы урегулировали все вопросы, кроме двух, — сообщил мэр Качканара. — Сегодня назначено заседание Думы с единственным вопросом — это принятие бюджета, но боюсь, что сегодня принять бюджет не получится».