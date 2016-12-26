21:10 26 декабря 2016 2

Музыкальная школа в Ноябрьске оказалась в сложном финансовом положении Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Ноябрьске ученики музыкальной школы мерзнут из-за недостаточного финансирования учреждения. Зимой здание школы продувается и температура снижается. Средства на утепление строения попросили у родителей на собрании. Жители города возмущены тем, что бюджетное учреждение не обеспечено самым необходимым. Обсуждение проблемы развернулось в группе «Типичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«С каких пор музыкальная школа номер 2 имени Коха стала существовать на самообеспечении? Какой месяц холодина в здании на Мира, я так понимаю, нет отопления, дети одетыми занимаются. Как говорили на собрании, необходимо сдать энную сумму в качестве пожертвования для оплаты долга за коммуналку», — написал один из пользователей сообщества.

В комментариях к «посту» представитель школы уже отреагировал на жалобу. «Я преподаватель и работаю в этой школе. Хотела прояснить ситуацию, есть такое страшное выражение „оптимизация бюджета“, и, к сожалению, эта беда коснулась нашей школы, финансирование урезали. Средств на решение школьных проблем нет. Проблемы такого рода, как утепление здания и пожарная безопасность, не говоря уже о новых инструментах и куче других нужд. Во всех школах есть обязательные взносы с фиксированной суммой, и никому не кажется это трагичным, а принимается как данность. Администрация школы попросила помощи родителей. Сумма взноса нефиксированная, а если нет возможности помочь.....ну что поделать.....Школа оказалась в очень трудном положении, и большинство родителей откликнулись, что не может не радовать», — написала интернет-пользовательница.

Другой член сообщества написал, что родителям должно быть стыдно жаловаться в соцсетях. «Образование в школе абсолютно бесплатное, почему-то никто из родителей не задается вопросом, какая сумма в год тратится на образование одного ребёнка вот в таком бесплатном образовательном учреждении», — пишет комментатор. Он также добавляет, что до этого момента школа справлялась своими силами и помощь принимается исключительно в добровольном порядке.

Получить официальный комментарий в музыкальной школе не удалось — на момент написания материала рабочий день уже был окончен.